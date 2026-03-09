Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che l’11 marzo 2026 si terrà l’asta per il collocamento di un Buono Ordinario del Tesoro a 364 giorni. L’obiettivo di raccolta è di 8 miliardi di euro. La cifra rappresenta l’importo massimo previsto per questa emissione. La data e l’ammontare sono stati resi pubblici ufficialmente dal ministero.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato per l’11 marzo 2026 il collocamento di un Buono Ordinario del Tesoro a 364 giorni, con una raccolta target di 8 miliardi di euro. L’emissione, prevista per il 13 marzo, coincide con la scadenza di titoli precedenti per quasi 10 miliardi, configurando un rinnovo sostanziale del debito breve. L’operazione si inserisce nel calendario mensile delle aste governative, offrendo ai risparmiatori uno strumento a brevissimo termine esente da cedole periodiche ma tassato agevolmente al 12,5%. La data limite per le prenotazioni retail è fissata al 10 marzo, mentre gli specialisti dovranno presentare le domande entro l’11 marzo alle ore 11:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - BOT marzo 2026: 8 miliardi in gioco, scatta l’asta

