Divorzio a Las Vegas | tutto quello che c’è da sapere sul film

Divorzio a Las Vegas: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, domenica 8 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Divorzio a Las Vegas, film del 2020 scritto e diretto da Umberto Carteni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il film racconta la storia di Lorenzo ed Elena, due giovani studenti di 18 anni: lei bella e apparentemente inarrivabile, lui invece è il classico secchione che annoia ogni ragazza che incontra. I due si ritrovano in America durante una vacanza studio e l’ultimo giorno oltreoceano assumono LSD; sotto l’effetto della droga allucinogena finiscono a Las Vegas, dove un po’ per gioco e un po’ per sfida si sposano. 🔗 Leggi su Tpi.it

