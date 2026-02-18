Durante le qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un cane lupo cecoslovacco è comparso improvvisamente sulla pista. La sua presenza è stata catturata dal fotofinish, lasciando senza parole gli spettatori presenti. Il cane si è infilato tra gli atleti, attraversando la linea di partenza e fermandosi a pochi metri dal traguardo, creando scompiglio tra i concorrenti.

Un cane lupo cecoslovacco è entrato sulla pista durante le qualificazioni del team sprint di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sul rettilineo finale, le due atlete che erano prossime a tagliare il traguardo si sono ritrovate l’animale lanciato in corsa alle loro spalle. Per qualche istante si è temuto il peggio, cioè che il lupo cecoslovacco – che molti avevano scambiato per un lupo – potesse tentare di aggredire chi era in pista. Invece nulla di tutto questo. Frazioniste salve: il cane curioso, dotato anche di collare, era solo il cerca di coccole. Giunto al traguardo sulla pista della Val di Fiemme, l’animale, evidentemente sfuggito al suo proprietario, ha annusato l’argentina Diaz Gonzalez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un cane in pista alle Olimpiadi: il lupo cecoslovacco irrompe nello sci di fondo e viene immortalato dal fotofinish

