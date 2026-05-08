Terribile frontale auto-bici | Nicola Belbruti è morto sul colpo a soli 19 anni

Giovedì sera, poco prima delle 19.30, a Castelli Calepio si è verificato un incidente frontale tra un'auto e una bicicletta. Un ragazzo di 19 anni, a bordo della bicicletta, ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'era più nulla da fare. La dinamica e le cause dell'incidente sono al momento oggetto di indagine.

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Giovedì sera, poco prima delle 19.30, un drammatico incidente avvenuto a Castelli Calepio è costato la vita a Nicola Belbruti, ragazzo di appena 19 anni. Il giovane stava percorrendo via Gabriele D’Annunzio in bicicletta quando, per cause ora al vaglio degli investigatori, si è scontrato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Schianto tra auto e bici a Castelli Calepio, Nicola Belbruti muore a soli 19 anniTragedia nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, dove un ciclista di 19 anni, Nicola Belbruti, ha perso la vita in seguito a un grave... Schianto tra auto e bici a Castelli Calepio: Nicola muore a soli 19 anniTragedia nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, dove un ciclista di 19 anni, Nicola Belbruti, ha perso la vita in seguito a un grave... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Terribile frontale auto-bici: Nicola Belbruti è morto sul colpo a soli 19 anni - BresciaToday. Chi era Nicola Belbruti, 19 anni, investito e ucciso in bicicletta. L'amico: «Ci eravamo appena salutati, ho capito che era successo qualcosa di grave dal Gps»Il ragazzo è stato travolto dalla Bmw di un 25enne a Castelli Calepio. Dopo il diploma, aveva iniziato a lavorare come cameriere. Il dolore dei genitori e del fratello sul luogo dell'incidente ... bergamo.corriere.it Tragedia in bici, il dolore di Castelli Calepio per la morte di NicolaÈ successo a Tagliuno nel tardo pomeriggio del 7 maggio, all’altezza della rotatoria. La vittima Nicola Belbruti che dopo il diploma liceale lavorava «Ai Filagni». Il sindaco: «Questo crocevia è peric ... ecodibergamo.it