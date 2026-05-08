Terribile frontale auto-bici | Nicola Belbruti è morto sul colpo a soli 19 anni
Giovedì sera, poco prima delle 19.30, a Castelli Calepio si è verificato un incidente frontale tra un'auto e una bicicletta. Un ragazzo di 19 anni, a bordo della bicicletta, ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'era più nulla da fare. La dinamica e le cause dell'incidente sono al momento oggetto di indagine.
Giovedì sera, poco prima delle 19.30, un drammatico incidente avvenuto a Castelli Calepio è costato la vita a Nicola Belbruti, ragazzo di appena 19 anni. Il giovane stava percorrendo via Gabriele D’Annunzio in bicicletta quando, per cause ora al vaglio degli investigatori, si è scontrato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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