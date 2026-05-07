Schianto tra auto e bici a Castelli Calepio Nicola Belbruti muore a soli 19 anni

Nella serata di giovedì 7 maggio si è verificato un incidente a Castelli Calepio, coinvolgendo un'auto e una bicicletta. Un ciclista di 19 anni è deceduto a causa delle ferite riportate nell'impatto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro e ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Tragedia nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, dove un ciclista di 19 anni, Nicola Belbruti, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. Lo schianto si è verificato attorno alle 19.30 lungo la provinciale 91, in via Gabriele D’Annunzio, vicino alla farmacia della zona e a poca distanza da una rotatoria, in un tratto separato da uno spartitraffico centrale. In base alle prime informazioni disponibili, Belbruti avrebbe impattato frontalmente contro una Bmw bianca che stava viaggiando da Bergamo verso Sarnico. A causa della forza dell’urto, il giovane ciclista è stato sbalzato contro il parabrezza della vettura. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati i carabinieri, i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso decollato da Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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