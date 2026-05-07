Schianto tra auto e bici a Castelli Calepio | Nicola muore a soli 19 anni

Nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio si è verificato un incidente tra un'auto e una bicicletta. Un giovane di 19 anni, in sella alla bici, è stato coinvolto nello scontro e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità dell'incidente.

Tragedia nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, dove un ciclista di 19 anni, Nicola Belbruti, ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. Lo schianto si è verificato attorno alle 19.30 lungo la provinciale 91, in via Gabriele D’Annunzio, vicino alla farmacia della zona e a poca distanza da una rotatoria, in un tratto separato da uno spartitraffico centrale. In base alle prime informazioni disponibili, Belbruti avrebbe impattato frontalmente contro una Bmw bianca che stava viaggiando da Bergamo verso Sarnico. A causa della forza dell’urto, il giovane ciclista è stato sbalzato contro il parabrezza della vettura. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati i carabinieri, i sanitari del 118 e anche l’elisoccorso decollato da Bergamo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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