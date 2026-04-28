Via Montebello c' è l' ok alla revisione della sosta | giù i vecchi pali della luce ottimizzazione della segnaletica e un varco per i parcheggi all' ex Atl

Nella zona di via Montebello è stato approvato un progetto di revisione della sosta che prevede la rimozione dei vecchi pali della luce e un intervento sulla segnaletica stradale per migliorarne l’efficienza. Inoltre, si parla della possibilità di aprire un varco nell’area dell’ex deposito Atl, con l’obiettivo di creare uno spazio di parcheggio più accessibile e funzionale per i residenti e i visitatori.

Via i vecchi pali della luce, ottimizzazione della segnaletica stradale e, magari, l'apertura di un varco per parcheggiare nell'ex deposito Atl in modo tale da realizzare un vero e proprio “polmone di sosta”. Sono queste le principale indicazioni del consiglio comunale per la riorganizzazione.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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