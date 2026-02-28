Lavori ai pali della luce chiuso lo svincolo di Verbania sulla A26

Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 marzo, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, lo svincolo di Verbania sarà chiuso dalle 22 alle 6. La chiusura riguarda l’accesso in direzione Sempione e l’uscita per chi proviene da Arona, a causa di lavori di manutenzione ai pali della luce. La chiusura si rende necessaria per garantire l’intervento tecnico previsto in quel tratto.

Nuova chiusura. Sulla autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22 di martedì 3 alle 6 di mercoledì 4 marzo, sarà chiuso lo svincolo di Verbania, in entrata verso il Sempione e in uscita per chi proviene da Arona.