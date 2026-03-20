Ruth Orkin Quegli scatti tra cinema e frammenti di quotidianità

Ruth Orkin, nata da madre diva del cinema muto, desiderava diventare regista fin da giovane. Cresciuta circondata dall’ambiente di Hollywood negli anni Venti e Trenta, ha sviluppato una passione per le immagini e le storie visive. I suoi scatti, tra cinema e frammenti di vita quotidiana, riflettono questa formazione e questa aspirazione. La sua opera si colloca tra fotografia e frammento narrativo, evidenziando un percorso artistico legato all’immagine e alla narrazione visiva.

Ruth Orkin voleva fare la regista. Grazie alla madre Mary Ruby, diva del cinema muto, respirò sin da bambina le atmosfere della Hollywood degli anni Venti e Trenta, rimanendo affascinata. Ma, ahimè, a quei tempi dirigere le scene era considerato una cosa da uomini. E fu così che – complice una Univex da 39 centesimi ricevuta in regalo – Ruth reinventò il suo sogno, avvicinandosi alla fotografia, senza però mai perdere di vista l’incanto del Grande Schermo, fino a diventare una delle maggiori artiste dell’obiettivo del XX secolo. Bologna, negli spazi di Palazzo Pallavicini, le dedica fino al 19 luglio la più ampia monografica italiana. L’esposizione raccoglie 187 scatti, due macchine fotografiche e alcuni importanti documenti, che ripercorrono il percorso professionale della fotografa, nata a Boston nel 1921. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ruth Orkin. Quegli scatti tra cinema e frammenti di quotidianità Articoli correlati La grande mostra antologica dedicata alla reporter Ruth OrkinScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Dal 5 marzo al 19... Ruth Orkin a Bologna: la fotografa che ha sfidato il mondo con un clickUna grande retrospettiva a Bologna celebra l’artista americana che con un solo scatto a Firenze ridefinì per sempre il dibattito sulla libertà... Una selezione di notizie su Ruth Orkin Argomenti discussi: Ruth Orkin. Quegli scatti tra cinema e frammenti di quotidianità. Ruth Orkin. Quegli scatti tra cinema e frammenti di quotidianitàRuth Orkin voleva fare la regista. Grazie alla madre Mary Ruby, diva del cinema muto, respirò sin da bambina le atmosfere della Hollywood degli anni Venti e Trenta, rimanendo affascinata. Ma, ahimè, a ... quotidiano.net Ruth Orkin in mostra a Bologna: da Hollywood a New York, gli scatti che catturano il movimentoPer Ruth Orkin (Boston, 3 settembre 1921 – New York, 16 gennaio 1985) il grande fascino della fotografia è l’immagine che cattura un movimento, un istante, colgiere l’attimo come nei fotogrammi dei fi ... tg.la7.it