Una mostra in via Matteotti trasforma rifiuti e materiali di scarto in opere d'arte, dedicando l'esposizione a grandi donne della storia. Gli oggetti recuperati vengono riutilizzati per creare nuove installazioni che celebrano figure femminili importanti. La scena si anima con creazioni che danno nuova vita a materiali altrimenti destinati allo smaltimento, offrendo uno sguardo originale su temi di riuso e riconoscimento femminile.

Rifiuti e materiali di scarto che riprendono vita e diventano arte per omaggiare grandi donne della storia, e che trovano nella sala espositiva di via Matteotti il loro palcoscenico. Sarà proprio lo spazio comunale che affaccia su via Matteotti ad ospitare dal 7 marzo al 2 giugno "Ri-nascita. Trame di donne", promossa dal progetto Scart del Gruppo Hera e presentata ieri ufficialmente alla stampa. Sarà, come gli ospiti hanno sottolineato, "un viaggio emozionale tra 15 ritratti femminili e il volto del Presidente Sergio Mattarella, in un periodo di tempo che unisce idealmente la Giornata internazionale per i diritti delle donne alla Festa della Repubblica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La ’Ri-nascita’ dei rifiuti. Da scarti a opere d’arte, mostra in via Matteotti . Omaggio alle grandi donne

L’Arte dei Presepi da record. Dodicimila visitatori alla mostra. Opere tradizionali e innovativedi Claudio Roselli Verso il record assoluto di visitatori per la sesta edizione della Mostra di Arte Presepiale "Città", allestita nella chiesa dei...

Leggi anche: Scarti di cantiere, rifiuti e bivacchi. Via Cassia, la rabbia dei residenti

Una selezione di notizie su La 'Ri nascita' dei rifiuti Da scarti a...

Temi più discussi: La ’Ri-nascita’ dei rifiuti. Da scarti a opere d’arte, mostra in via Matteotti . Omaggio alle grandi donne; Al di là del Festival | La vera Sanremo esiste e si chiama Pigna; Firenze, la rinascita di piazzale Vittorio Veneto: la porta d'ingresso alle Cascine sarà più verde (come la voleva Poggi); Insieme per il Rinascita: assemblea pubblica sul futuro del Circolo.

La ’Ri-nascita’ dei rifiuti. Da scarti a opere d’arte, mostra in via Matteotti . Omaggio alle grandi donneDal 7 marzo al 2 giugno il progetto Scart di Hera sarà ancora in città. I ritratti sono stati realizzati da allievi delle Accademie di tutta Italia. ilrestodelcarlino.it

Via Matteotti, dagli scavi spunta la città dei limoniLe esigenze dell’attualità, a cominciare dal commercio, e la tutela di quel patrimonio (storico, culturale, ambientale) che costituisce l’anima e l’identità di Sanremo. E di cui bisogna conservare ... ilsecoloxix.it

alla Loggia dei Lanari (piazza Matteotti 18) sarà visitabile la mostra multimediale " – , ", promossa da Udi Perugia in collaborazione con l'Assessorato a facebook