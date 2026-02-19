silvia toffanin e ilary blasi di nuovo amiche con le letterine ci siamo riunite

Silvia Toffanin e Ilary Blasi si sono incontrate di nuovo grazie alle Letterine. La causa è la voglia di ritrovare le vecchie amicizie nate durante Passaparola, lo show di Gerry Scotti. Le due hanno deciso di organizzare un pranzo con tutte le ex Letterine, tra risate e ricordi condivisi. L’evento si è svolto in un locale di Milano, dove le showgirl si sono scambiate strette di mano e sorrisi sinceri. La reunion ha attirato l’attenzione dei fan sui social, lasciando intendere che il rapporto tra loro si sia rafforzato.

Silvia Toffanin e Ilary Blasi si sarebbero riavvicinate alle ex Letterine di Passaparola, organizzando una reunion con tutte le showgirl conosciute ai tempi dello show di Gerry Scotti. Le Letterine di Passaparola di nuovo insieme. A raccontare la reunion delle Letterine di Passaparola è Alberto Dandolo che ha parlato di una chat in cui sarebbero state aggiunte tutte le protagoniste del programma di Gerry Scotti. Non solo Ilary Blasi e Silvia Toffanin, ma anche Ludmilla Radchenko, Alessia Ventura, Daniela Bello e Alessia Fabiani. “Si scambiano consigli professionali e suggerimenti relativi alla famiglia e ai figli”, si legge su Oggi. 🔗 Leggi su Dilei.it

