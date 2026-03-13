Atto primo Colori! | alla Rosso Tiziano sei artisti in mostra tra pittura vetro e cemento

Alla Rosso Tiziano sei artisti presentano una mostra collettiva intitolata “Atto primo. Colori!”, inaugurata nel 2026. La rassegna include opere realizzate con tecniche e materiali diversi, come pittura, vetro e cemento, mettendo in mostra lavori di artisti con background differenti. La mostra si concentra sull'uso del colore e sulla sperimentazione dei materiali.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Atto primo. Colori! apre il programma espositivo del 2026 con una mostra collettiva che riunisce sei artisti diversi per formazione e linguaggio, accomunati da una forte attenzione al colore e ai materiali. In esposizione, dal 18 marzo al 4 aprile (inaugurazione: 21 marzo) le opere di Carlo Bensi, che presenta lavori realizzati con la tecnica del vetro “Tiffany”, basata sull’assemblaggio di elementi in vetro colorato uniti attraverso lo stagno, una lavorazione complessa nata all’inizio del Novecento.... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Una nuova mostra in città: al Broletto "Gli artisti del Sodalizio a Novara - Alfredo Giannoni e la pittura livornese"Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Al via a Novara... "Avis Talk", alla Rosso Tiziano un incontro sul valore del dono tra donne, comunità e futuroGiovedì 5 marzo alle ore 17,30 allo Spazio Rosso Tiziano (via Taverna 41, Piacenza) l'incontro "Avis talk - Il valore del dono: donne, comunità,...