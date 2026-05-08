Terni Confcommercio spinge sulla rigenerazione del centro | Non può vivere solo di negozi e ristoranti Servono visione eventi e collaborazione pubblico-privato

A Terni, la Confcommercio ha nuovamente sottolineato la necessità di rinnovare il centro urbano, evidenziando che non può basarsi esclusivamente su negozi e ristoranti. L’associazione propone l’organizzazione di eventi e una maggiore collaborazione tra pubblico e privato per favorire una trasformazione più ampia e articolata. La richiesta si inserisce in un dibattito in corso sulla strategia di sviluppo e gestione dello spazio pubblico cittadino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Confcommercio di Terni rilancia il dibattito sulla rigenerazione urbana del centro cittadino e chiede un cambio di passo nelle politiche per la città. In un lungo documento diffuso alla stampa, l’associazione sottolinea come il rilancio del cuore urbano di Terni debba diventare una priorità.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Sempre più grandi eventi con la collaborazione pubblico-privato: l'assessore Cremonese scrive agli imprenditoriRafforzare e ampliare i rapporti con gli imprenditori per aumentare il numero degli sponsor e portare a Pescara un numero sempre maggiore di grandi... Leggi anche: Sanità, Filippini (Sanofi): "Prevenzione e collaborazione pubblico-privato per Ssn sostenibile" Aggiornamenti e contenuti dedicati Confcommercio spinge gli hub urbani: ServonoHub urbani, Confcommercio è al fianco dell’amministrazione comunale. Quella del presidente provinciale Giammaria Zanzini è un sostegno senza se e senza ma per i tre hub urbani a cui sta lavorando il ... ilrestodelcarlino.it A Terni evento Confcommercio 'Imprese Futuro Umbria'E' iniziato venerdì mattina, presso la Bct di Terni, Imprese Futuro Umbria, evento organizzato da Confcommercio Umbria e Confcommercio Terni per parlare di rigenerazione urbana insieme alle ... ansa.it