Tirrenia il mare senza barriere Al Bagno degli Americani c’è Cab | La sedia a rotelle innovativa

Tirrenia ha presentato il nuovo prototipo Cab al Bagno degli Americani, portando il mare senza barriere. Questa sedia a rotelle innovativa permette a disabili e accompagnatori di entrare in acqua con maggiore facilità. Il progetto nasce per rendere accessibile il mare a tutti, eliminando ostacoli e semplificando i trasferimenti. Cab offre un modo più semplice e sicuro di vivere l’esperienza in spiaggia. La novità ha già attirato l’attenzione di molte persone interessate a migliorare l’accesso al mare.

Il mare accessibile a tutti? Con minor sforzo per il disabile e per il suo accompagnatore? Il prototipo Cab sbarca al Bagno degli Americani. Una carrozzina di alluminio mossa da un propulsore ad aria compressa che è immagazzinata in due bombole da sub, ecco, è questo il cuore di tecnologia innovativa che muove Cab in grado di entrare in acqua fino almeno ai gomiti della persona con disabilità. Ci si sono messi d'impegno tutti: la Fondazione Pisa, la Scuola Sant'Anna, la Fondazione Dopo di noi onlus ma la scintilla l'ha accesa Soriano Ceccanti costretto alla sedia a rotella da decenni ma con uno spirito ed una forza che smuove persino le dune del Calambrone.