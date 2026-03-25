Torino rapina una donna in sedia a rotelle | le immagini dell’aggressione

Lo scorso 11 marzo a Torino, un uomo ha avvicinato una donna in sedia a rotelle e le ha strappato alcune cose mentre era con la figlia diciannovenne nei pressi di un supermercato. Sono state diffuse le immagini dell’aggressione, che si è verificata nel quartiere di Corso Romania. La vittima ha riportato danni alla persona e alla proprietà.

Lo scorso 11 marzo ha rapinato una quarantasette con disabilità, in sedia a rotelle, in compagnia della figlia diciannovenne nei pressi del supermercato Conad di Corso Romania a Torino. Le indagini di natura tecnica e testimoniale, affidate alla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri Oltre Dora, hanno permesso agli investigatori di individuare l’autore, un ventitreenne marocchino, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, e il suo complice, conterraneo ventinovenne, anch’egli senza fissa dimora, entrambi gravitanti nella zona nord del capoluogo. L’aggressione era stata brutale: uno dei due presunti malfattori aveva dapprima malmenato la diciannovenne che tentava di difendere la madre, costretta su di una sedia a rotelle, per poi impossessarsi delle collane e fuggire con il complice sul monopattino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Torino, rapina una donna in sedia a rotelle: le immagini dell’aggressione Articoli correlati Lino Banfi in sedia a rotelle, sputano le immagini. Cosa succedeC’è un momento di quotidianità, diventato virale, che racconta molto più di una semplice passeggiata. Lino Banfi in sedia a rotelle, spuntano le immagini. Cosa succedeC’è un momento di quotidianità, diventato virale, che racconta molto più di una semplice passeggiata. Una selezione di notizie su Torino rapina una donna in sedia a... Temi più discussi: Aggressione e rapina tra ragazze a Torino, 18enne presa a calci e derubata: 10 giorni di prognosi; Rapina una donna poi prova il cavallo di ritorno, ma finisce in manette; Benzina a metà prezzo al distributore: così i truffatori clonavano le carte in corso Vercelli; Torino, ostentavano i risultati delle loro rapine violente sui social: smantellata una banda di giovanissimi. Rapina una disabile a Torino, arrestato un giovane di 23 anniHa rapinato una donna disabile, aggredendo anche la figlia che tentava di difenderla: un 23enne, di origine marocchina, è stato arrestato dai carabinieri a Torino, mentre è stato identificato il compl ... ansa.it Torino. Rapina una donna disabile, arrestato 23enneI Carabinieri di Torino han identificato e fermato 2 giovani responsabili di una brutale rapina ai danni di una donna disabile e di sua figlia l'11 marzo 2026 ... vitadiocesanapinerolese.it ADDIO SPINAZZOLA: RETROSCENA DA TORINO - facebook.com facebook #Holm si ricarica lontano da Torino, futuro in gioco: la #Juve deve decidere x.com