Le Terme De Montel sono state premiate ai CHI È CHI Beauty Awards nella categoria “Urban Art & Wellness Experience”. La cerimonia si è svolta recentemente, con il riconoscimento che evidenzia l’offerta di esperienze legate all’arte urbana e al benessere. La struttura si distingue per le sue caratteristiche nel settore, ricevendo il premio come esempio di innovazione nel campo delle strutture termali.

Terme De Montel riceverà il riconoscimento nella categoria “Urban Art & Wellness Experience” nell’ambito dei CHI È CHI Beauty Awards 2026, il premio che ogni anno celebra le eccellenze del mondo beauty, premiando brand, progetti e personalità capaci di distinguersi per innovazione, visione e attenzione alla sostenibilità. Nel contesto di una città sempre più orientata a ridefinire il concetto di benessere contemporaneo, Terme De Montel si afferma come una delle realtà più interessanti del momento, grazie a un approccio che integra wellness, arte e rigenerazione urbana. L’edizione 2026, patrocinata dal Comune di Milano, si terrà lunedì 11 maggio presso il flagship store di Frette a Milano, e riunirà aziende, professionisti e protagonisti del settore beauty per una serata dedicata all’innovazione e alla cultura della bellezza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Terme De Montel premiate ai CHI È CHI Beauty Awards

Notizie correlate

Il benessere urbano d'eccellenza: Terme De Montel Milano premiate Best Urban Spa agli Italian Spa Awards 2026Milano, 20 febbraio 2026 - Terme De Montel Milano si aggiudica il prestigioso riconoscimento Best Urban SPA nell'ambito della XV edizione degli...

Primavera a Terme De Montel MilanoCon l’arrivo della primavera, De Montel Terme Milano propone un calendario che accompagna il passaggio dall’inverno alla primavera come processo di...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Festa della mamma, 10 idee last minute per un weekend di coccole mamma e figlia; TERME DE MONTEL MILANO: Maggio tra eventi, musica e nuove forme di socialità, relax e sperimentazione.; Longevity Rave a Milano: musica, scienza e benessere si incontrano alle Terme De Montel -; Detox a Terme di Saturnia, il rituale che risveglia corpo e mente… seguendo il ritmo della natura.

Terme De Montel premiate ai CHI È CHI Beauty AwardsTerme De Montel riceverà il riconoscimento nella categoria Urban Art & Wellness Experience nell’ambito del premio che ogni anno celebra le eccellenze del mondo beauty ... ilgiornale.it

TERME DE MONTEL MILANO PREMIATE BEST URBAN SPA AGLI ITALIAN SPA AWARDS 2026(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 febbraio 2026 – Terme De Montel Milano si aggiudica il prestigioso riconoscimento Best Urban SPA nell’ambito della XV edizione degli Italian Spa Awards, assegnati ... mi-lorenteggio.com

Nuove prove sul ruolo delle esperienze positive nella salute e nella qualità della vita: debutta il 22 maggio, alle Terme De Montel, il rave che analizza come ritmo e movimento influenzino la risposta psicofisica individuale - facebook.com facebook