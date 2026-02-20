Il benessere urbano d' eccellenza | Terme De Montel Milano premiate Best Urban Spa agli Italian Spa Awards 2026

Le Terme De Montel di Milano hanno vinto il premio di Best Urban Spa agli Italian Spa Awards 2026, evento tenutosi nel centro di Milano. La decisione è arrivata dopo aver valutato la qualità dei servizi e l’innovazione offerta ai clienti. La struttura, situata nel cuore della città, offre un’oasi di relax tra modernità e tradizione. La vittoria rafforza la posizione di Milano come capitale del benessere urbano, attirando visitatori da tutta Italia. La cerimonia si è svolta durante la Borsa Italiana del Turismo 2026.

Milano, 20 febbraio 2026 - Terme De Montel Milano si aggiudica il prestigioso riconoscimento Best Urban SPA nell'ambito della XV edizione degli Italian Spa Awards, assegnati durante la Borsa Italiana del Turismo 2026. Il premio, promosso dalla rivista Area Wellness, rappresenta da quindici anni un osservatorio autorevole sull'evoluzione del concetto di SPA in Italia e valorizza le eccellenze che interpretano il benessere come esperienza autentica, sostenibile e di qualità. Nella categoria Urban SPA, dedicata alle strutture capaci di offrire rigenerazione, competenza e accoglienza nel cuore delle città, Terme De Montel Milano si è distinta per una visione innovativa che coniuga benessere, sostenibilità ambientale, valorizzazione del patrimonio storico e qualità dell'esperienza.