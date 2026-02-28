Con l’arrivo della primavera, le Terme De Montel a Milano presentano un calendario dedicato che segna il passaggio stagionale. La struttura offre un’esperienza sensoriale completa pensata per accompagnare i visitatori nel cambio di stagione, creando un percorso di benessere che unisce relax e natura. La proposta si concentra su attività e servizi specifici per questa fase dell’anno.

Con l’arrivo della primavera, De Montel Terme Milano propone un calendario che accompagna il passaggio dall’inverno alla primavera come processo di graduale rinascita regalando un’esperienza sensoriale completa. Tra rituali di benessere, cerimonie guidate, allestimenti immersivi e momenti dedicati alla convivialità, ogni visita invita a rallentare, ritrovare equilibrio, rigenerazione e benessere. Il percorso prende forma già dagli spazi, grazie a un allestimento primaverile che resterà attivo fino al 31 maggio: rami leggeri, boccioli appena schiusi, petali sospesi e tonalità cipria, avorio e pesca trasformano l’architettura in un giardino etereo, dai colori caldi e dorati, e che richiama le prime giornate miti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Primavera a Terme De Montel Milano

