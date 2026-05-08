Teramo scoperto deposito di armi in un casolare | arrestato 47enne

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Teramo, le forze dell'ordine hanno individuato un deposito di armi nascosto in un casolare isolato, arrestando un uomo di 47 anni. Le armi sono state trovate durante un controllo di routine, che ha portato al sequestro di diverse armi da fuoco e munizioni. L’indagine ha inoltre portato alla scoperta di alcuni contatti tra il 47enne e soggetti legati alla tifoseria organizzata.

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? Punti chiave Come sono state individuate le armi nel casolare isolato?. Chi sono i contatti del 47enne legati alla tifoseria?. Perché i revolver ritrovati non presentavano alcuna matricola identificativa?. Dove verranno condotte le prossime perquisizioni per cercare altri depositi?.? In Breve Sequestrate tre revolver senza matricola e 128 cartucce calibro 22 nel casolare.. Indagato vicino alla tifoseria sambenedettese arrestato dalle Squadre Mobili di Ascoli e Teramo.. Tribunale di Teramo dispone arresti domiciliari per violazione legge 1101975 e codice penale.. Armi nascoste in contenitore PVC in un edificio rurale della costa teramana.....🔗 Leggi su Ameve.eu

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