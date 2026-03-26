A Vernio è stato individuato un deposito contenente armi da fuoco, in particolare pistole, munizioni e droga. La procura ha definito l’area come un laboratorio criminale multietnico. L’operazione è stata condotta dalla polizia locale, che ha sequestrato le armi e la sostanza stupefacente. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle persone coinvolte o sulle modalità dell’intervento.

La squadra mobile ha trovato due pistole Beretta – una calibro 7,65 e una calibro 9 -, una scacciacani replica di una Beretta calibro 9, un revolver e una pistola marca Bruni a salve replica di una Glock. C’erano anche – oltre a 75 cartucce per armi comuni da sparo – 30.000 euro in contanti divisi in mazzette, anche con banconote da 200 euro e 100 euro, non solo da 50 e 20. Secondo la procura di Prato tale materiale e denaro riporta “a contesti di criminalità organizzata”, “le armi sono funzionali ad azioni dirette ad attentare all’incolumità” delle persone mentre “il denaro appare frutto di vendita di armi e di stupefacenti”. Nell’abitazione – situata in frazione Sant’Ippolito, via Marchin – il 43enne era insieme a una donna di 42 anni della Romania. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Vernio: scoperto deposito di armi e munizioni. La procura: “Prato laboratorio criminale multietnico”

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