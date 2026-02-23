tenta il suicidio dal ponte ferroviario a carini agente eroe lo salva afferrandolo per la cintura

Un uomo di 47 anni ha tentato di suicidarsi saltando da un ponte ferroviario a Carini, probabilmente a causa di problemi personali. Un agente dei Carabinieri ha intervenuto prontamente e lo ha afferrato per la cintura, impedendogli di cadere. Il gesto ha evitato conseguenze più gravi e ha portato a un intervento di assistenza immediata. La scena si è svolta sotto gli occhi di alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Un uomo di 47 anni è stato tratto in salvo dai Carabinieri a Carini mentre tentava di togliersi la vita gettandosi da un ponte ferroviario. L'intervento, reso possibile grazie alla prontezza delle forze dell'ordine, è stato motivato da difficoltà personali dell'uomo, legate alla perdita del lavoro e a problemi sentimentali. Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il drammatico episodio si è verificato quando un 47enne residente nella zona ha contattato telefonicamente la Stazione locale dell'Arma, annunciando la sua intenzione di compiere un gesto estremo.

