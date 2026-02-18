Paura a Caivano tenta di rapire un bambino in un supermercato | è il secondo caso in pochi giorni
A Caivano, un uomo di 45 anni in stato di ebbrezza ha tentato di rapire un bambino di 5 anni nel supermercato. La causa è il suo comportamento agitato e le parole minacciose rivolte alla madre del bambino, a cui ha detto: «Questo non è tuo figlio, dammelo». Il fatto si è verificato davanti a diversi clienti, che hanno chiamato subito la polizia. Questo episodio segue un altro tentativo simile avvenuto pochi giorni fa nella stessa zona. La sicurezza nei negozi di Caivano diventa sempre più preoccupante.
L'episodio è avvenuto mentre la donna stava facendo la spesa insieme a un'amica e ai rispettivi figli, di 5 e 8 anni. Secondo quanto ricostruito dai militari della compagnia locale, le donne e i bambini si trovavano nei pressi dell'uscita, all'altezza delle porte scorrevoli, quando l'uomo, che era in compagnia di altre due persone, si è avvicinato barcollando e ha detto alla madre: «Questo non è tuo figlio, dammelo». In un primo momento la donna non avrebbe compreso la gravità della situazione. Subito dopo, però, il 45enne avrebbe tentato di afferrare il piccolo. L'amica della madre si è frapposta tra lui e il bambino, mentre la donna ha istintivamente messo il figlio dietro di sé, rientrando verso le casse del supermercato per cercare riparo.
