A Genova, un uomo straniero è stato arrestato dopo aver tentato di rapire un neonato di sei mesi. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha avvicinato il passeggino e ha afferrato il bambino per il collo nel tentativo di portarlo via. La polizia è intervenuta rapidamente e ha fermato l’individuo sul posto. Nessun danno è stato riportato al bambino, e le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dell’episodio.

Paura a Genova, dove uno straniero ha cercato di rapire con la forza un bimbo di appena 6 mesi, afferrandolo per il collo dal passeggino su cui si trovava seduto. Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella serata di ieri, giovedì 7 maggio, in via Campasso, nel quartiere di Sampierdarena. Sono all’incirca le ore 21.30, quando la donna sta facendo ritorno verso casa con i suoi due figli, il minore dei quali, di appena 6 mesi, si trova su un passeggino. Resasi conto di essere pedinata da un uomo, che si scoprirà poi essere un egiziano di circa 30 anni, la mamma accelera il passo per raggiungere il portone di casa e mettersi al sicuro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tenta di rapire un neonato afferrandolo per il collo: arrestato un egiziano

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