Tenta di lanciarsi dal cavalcavia salvato da due agenti della penitenziaria

Un tentativo di suicidio si è verificato nei pressi del carcere di Poggioreale, a Napoli, quando una persona ha cercato di lanciarsi da un cavalcavia. Due agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti subito e sono riusciti a evitare il peggio, trattenendo l’individuo e impedendo che si ferisse. Sul posto sono poi arrivati i soccorsi sanitari, che hanno assistito la persona.

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Ha tentato di lanciarsi da un cavalcavia nei pressi del carcere di Poggioreale, a Napoli, ma è stato salvato da due agenti della polizia penitenziaria. È successo stamattina, venerdì 8 maggio. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era in evidente stato di disperazione e sarebbe stato già pronto a.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Tenta di lanciarsi da cavalcavia a Napoli, salvato da due agenti della PenitenziariaTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di tensione stamattina nei pressi della Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale dove un uomo ha tentato di... Detenuto tenta di impiccarsi nel carcere di Terni, salvato dagli agenti della penitenziariaI sindacati proseguono lo stato di agitazione: “Siamo al collasso, con sezioni al limite e lavori di ristrutturazione a rischio” Un detenuto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bari, vigile del fuoco libero dal servizio salva uomo che tenta di lanciarsi dall’ottavo piano; Casalnuovo, madre tenta il suicidio: salvata in extremis dalla polizia locale; San Fiorano, pensionata precipita dal balcone mentre sistema le tende; Molesta i passeggeri sul treno partito da Milano poi si lancia tra i binari: arrestato. Tenta di lanciarsi dal cavalcavia vicino al carcere di Poggioreale: salvato da due agentiA evitare la tragedia sono stati due agenti della Polizia Penitenziaria che, mentre si stavano recando in servizio, hanno notato l’uomo in evidente stato di disperazione ... lostrillone.tv Tenta di lanciarsi dal cavalcavia, salvato da due agenti della penitenziariaL'uomo era nei pressi del carcere di Poggioreale. I due agenti lo hanno afferrato pochi istanti prima che potesse buttarsi nel vuoto ... napolitoday.it Tenta truffa ad anziana, lei finge di cascarci e chiama la polizia: preso - facebook.com facebook L'attentatore tenta di sfuggire agli agenti che controllano l'ingresso alla sala della cena x.com