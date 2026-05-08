Tenta di lanciarsi da cavalcavia a Napoli salvato da due agenti della Penitenziaria

Stamattina si sono vissuti momenti di tensione vicino a un istituto penitenziario di Napoli, quando una persona ha tentato di gettarsi da un cavalcavia. Due agenti della Penitenziaria sono intervenuti prontamente, riuscendo a bloccare la persona e a salvarla dalla caduta. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori che hanno prestato assistenza prima di portare la persona in ospedale. La situazione è stata gestita senza ulteriori incidenti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di tensione stamattina nei pressi della Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale dove un uomo ha tentato di togliersi la vita dal cavalcavia adiacente all’istituto penitenziario: ad evitare la tragedia due agenti della Polizia Penitenziaria che, mentre si stavano recando in servizio, hanno notato l’uomo in evidente stato di disperazione, già pronto a lanciarsi nel vuoto. Entrambi l’hanno afferrati e messo in salvo pochi istanti prima del gesto estremo. Sull’episodio è intervenuto il segretario nazionale del Sinappe, Luigi Castaldo, che ha espresso il plauso dell’organizzazione sindacale ai due agenti protagonisti del salvataggio: “ Ancora una volta le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria dimostrano l’altissimo valore umano e il profondo rispetto per la vita.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tenta di lanciarsi da cavalcavia a Napoli, salvato da due agenti della Penitenziaria Notizie correlate Detenuto tenta di impiccarsi nel carcere di Terni, salvato dagli agenti della penitenziariaI sindacati proseguono lo stato di agitazione: “Siamo al collasso, con sezioni al limite e lavori di ristrutturazione a rischio” Un detenuto... Leggi anche: Tenta di lanciarsi da uno strapiombo a Vignanello, salvato in extremis dai carabinieri Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bari, vigile del fuoco libero dal servizio salva uomo che tenta di lanciarsi dall’ottavo piano; Picchia la moglie e poi tenta il suicidio, salvato dalla polizia penitenziaria; Casalnuovo, madre tenta il suicidio: salvata in extremis dalla polizia locale; San Fiorano, pensionata precipita dal balcone mentre sistema le tende. Tenta di lanciarsi da cavalcavia a Napoli, salvato da due agenti della PenitenziariaMomenti di tensione stamattina nei pressi della Casa Circondariale di Napoli - Poggioreale dove un uomo ha tentato di togliersi la vita dal cavalcavia adiacente all'istituto penitenziario: ad evitare ... ansa.it Droga in casa a Trani: giovane tenta di lanciarsi dal terzo piano, salvato dai carabinieriIntervento dei carabinieri a Trani, in via Grecia, dove nel corso di un controllo all'interno di un appartamento è stata individuata un'attività di spaccio di cocaina. Nell'abitazione viveva una coppi ... traniviva.it Tenta di uccidere padre e zio: freni tagliati e psicofarmaci nella torta, 50enne nei guai - facebook.com facebook L'attentatore tenta di sfuggire agli agenti che controllano l'ingresso alla sala della cena x.com