Tenta di lanciarsi da uno strapiombo a Vignanello salvato in extremis dai carabinieri

Un uomo di mezza età ha tentato di buttarsi da uno strapiombo a Vignanello, ma è stato salvato all’ultimo momento dai carabinieri. La scena si è svolta venerdì sera in via Vittorio Oliveri, quando l’uomo si è avvicinato al bordo e ha cercato di gettarsi nel vuoto. I militari, intervenuti rapidamente, sono riusciti a bloccarlo prima che potesse farlo. La scena ha suscitato grande paura tra i passanti che si trovavano nella zona.

L'immediato e pronto intervento dei militari ha scongiurato il peggio. L'uomo è poi stato affidato al personale sanitario Momenti di grande paura e tensione a Vignanello nella serata di venerdì 20 febbraio. Un uomo di mezza età avrebbe tentato di lanciarsi nel vuoto da uno strapiombo nella zona di via Vittorio Oliveri. L'allarme è scattato intorno alle 19, quando un passante ha notato la situazione e ha subito contattato le autorità: sul posto si sono precipitati i carabinieri. I militari, dimostrando prontezza, coraggio e grande professionalità, sono riusciti a bloccare l'uomo un istante prima che portasse a termine il gesto estremo, scongiurando quella che poteva trasformarsi in una tragedia.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

