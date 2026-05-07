Fabrizio Palermo ha lasciato il consiglio di amministrazione di Montepaschi, dopo aver deciso di interrompere il suo incarico. La sua uscita coincide con l’ingresso nel consiglio di amministrazione di Caltagirone jr, figlio di Francesco Gaetano Caltagirone. La variazione avviene in un momento di cambiamenti all’interno dell’istituto bancario, che ha visto anche il passaggio di altri membri nel consiglio.

Fabrizio Palermo esce dal Montepaschi sbattendo la porta. E lascia il posto in cda al figlio di Francesco Gaetano Caltagirone. L’addio in polemica dell’amministratore delegato di Acea alla poltrona nel consiglio di amministrazione della banca senese avrà l’effetto collaterale di mantenere una poltrona per l’avvocato vicino a Fratelli d’Italia, Gianluca Brancadoro, già vicepresidente dell’istituto in quota governo-ministero dell’Economia, ma anche di liberarne una per il figlio del costruttore romano, Alessandro Caltagirone. Il primo posto si era reso disponibile nei giorni scorsi, quando il board guidato da Luigi Lovaglio aveva dichiarato decaduto il consigliere Carlo Vivaldi, per l’incompatibilità del ruolo con quello analogo rivestito in Banca Mediolanum.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fabrizio Palermo lascia Mps. Ora c’è posto sia per lo storico avvocato di Urso che per Caltagirone jr

Notizie correlate

Leggi anche: Fabrizio Palermo lascia Siena. Ora al Monte dei Paschi c’è posto sia per l’avvocato di Urso che per Caltagirone jr

Mps, Fabrizio Palermo si dimette da consigliere: “Non condivise decisioni su governance”(Adnkronos) – Fabrizio Palermo, amministratore indipendente e componente del comitato per le operazioni con le parti correlate di Mps, ha rassegnato...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Mps, Fabrizio Palermo si dimette per dissidi sulla governance. Alessandro Caltagirone verso il cda; Mps, si dimette l’indipendente Fabrizio Palermo; MPS, Palermo si dimette dal Cda: in disaccordo su Governance; MPS, si dimette Fabrizio Palermo, nuovo scossone sulla governance del Monte.

Fabrizio Palermo lascia Mps. Ora c’è posto sia per lo storico avvocato di Urso che per Caltagirone jrL'addio in polemica dell'amministratore delegato di Acea alla poltrona nel consiglio di amministrazione della banca senese avrà l'effetto collaterale di mantenere una poltrona per l’avvocato vicino a ... ilfattoquotidiano.it

Mps, Fabrizio Palermo si dimette per dissidi sulla governance. Alessandro Caltagirone verso il cdaIl numero uno di Acea aveva sfidato Luigi Lovaglio come candidato ceo. In uscita anche Carlo Vivaldi. Sostituti di diritto l’ex vice presidente Brancadoro e il figlio dell’imprenditore romano ... milanofinanza.it

Mps, si dimette il consigliere Fabrizio Palermo: ancora scosse nel cda, più vicino l'ingresso di Caltagirone - facebook.com facebook

#Mps, Fabrizio #Palermo si dimette per dissidi sulla governance. Alessandro Caltagirone verso il cda x.com