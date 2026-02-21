Unipol l’utile vola a 1,5 miliardi | Bper al sicuro dal risiko bancario
Unipol ha registrato un utile netto di oltre 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 36,8%, grazie a una forte domanda di polizze e investimenti. La crescita sorprende rispetto alle previsioni, confermando la solidità del gruppo nel settore assicurativo. Questa performance rafforza la posizione di Unipol, che si difende dal rischio di acquisizioni bancarie come quella di Bper. La società prosegue sulla strada della redditività, anche in un mercato competitivo.
Se il 2025 fosse una polizza, per Unipol rientrerebbe nella categoria “alto rendimento”. Il gruppo assicurativo archivia l’esercizio con un utile netto di oltre 1,5 miliardi, in crescita del 36,8%, superando i target del piano industriale. Il risultato resta robusto anche al netto del contributo bancario: senza Bper Banca e Banca Popolare di Sondrio, l’utile si attesta a 1,2 miliardi (+40,5%), confermando la solidità della gestione assicurativa. La raccolta premi complessiva sale a 17,3 miliardi (+11,3%), sostenuta dalle agenzie e dalla bancassurance. Nel comparto Danni i premi raggiungono 9,5 miliardi (+4,5%), con un risultato ante imposte balzato a 926 milioni (+72,5%).🔗 Leggi su Quotidiano.net
