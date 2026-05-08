A Strasburgo si sono verificati momenti di forte tensione durante una serata di giovedì, coinvolgendo il calciatore Emegha. L’atleta si è presentato sul campo indossando gli occhiali da sole, nel tentativo di calmare i tifosi, ma successivamente ha pronunciato una frase che ha scatenato una forte contestazione tra il pubblico presente. I fatti hanno suscitato reazioni immediate e hanno reso quella serata memorabile per motivi negativi.

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© Calcionews24.com - Tensione altissima a Strasburgo: Emegha sotto accusa, occhiali da sole e una frase che scatena la rabbia dei tifosi

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