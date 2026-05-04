Dopo la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, il Milan ha pubblicato un messaggio di congratulazioni sulla piattaforma X. La reazione dei tifosi rossoneri è stata immediata, con commenti che alternano rabbia e ironia. Alcuni utenti hanno criticato la scelta di fare gli auguri, mentre altri hanno commentato sui toni usati o sulla tempistica. La pubblicazione ha generato un acceso scambio di opinioni tra i sostenitori delle due squadre.

Il Milan perde malamente contro il Sassuolo e lascia aperte le porte a Roma e Como nella possibile corsa al quarto posto. Stessa giornata in cui l'Inter batte il Parma e alza il suo 21esimo Scudetto della storia, festeggiando ancora una volta davanti a San Siro. Due facce del calcio milanese. Ovviamente i tifosi del Milan sono delusi, sia dal calo netto della squadra da marzo 2026 in poi, sia perché i cugini nerazzurri festeggiano un'altra volta. L'account ufficiale 'X' del Milan ha pubblicato un post corto di congratulazioni, proprio per lo Scudetto dell'Inter. "Congratulazioni all’Inter per la vittoria della Serie A 202526".🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Scudetto all’Inter, il Milan si congratula e scatena la rabbia dei tifosi: “Non vi vergognate?”

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