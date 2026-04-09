Max Angioni e la scuola | Sei intelligente ma non ti applichi una frase sotto accusa
Nel suo spettacolo teatrale Anche meno, il comico Max Angioni torna su un’espressione ricorrente nel linguaggio scolastico: “sei sveglio, però non ti applichi abbastanza”. Un giudizio, racconta sul palco, che ha segnato anche il suo percorso da studente e che, a suo dire, molti riconoscono come familiare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
La Russa ad una cronista: “Sei carina, ma soprattutto brava”. E’ polemica ‘frase sessista’Il presidente del Senato La Russa risponde a una giornalista di “Piazzapulita” durante un evento a Palazzo Madama.
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’Anche meno’, il round finale di Max Angioni sul palco di Piazza EuropaSi accendono le luci sull’estate spezzina e, come ogni anno, Piazza Europa si prepara a trasformarsi in un grande ... lanazione.it
Max Angioni al Castello di Udine: risate da non perdereIl comico Max Angioni si esibirà il 9 luglio 2026 al Castello di Udine con il suo spettacolo Anche meno - Round finale. lavocedivenezia.it
Appuntamento con Veronica Gentili, Max Angioni e #LeIene in prima serata su #Italia1! - facebook.com facebook
Max Angioni per La Spezia Estate Festival con “Anche meno – round finale” x.com