Max Angioni e la scuola | Sei intelligente ma non ti applichi una frase sotto accusa

Da orizzontescuola.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel suo spettacolo teatrale Anche meno, il comico Max Angioni torna su un’espressione ricorrente nel linguaggio scolastico: “sei sveglio, però non ti applichi abbastanza”. Un giudizio, racconta sul palco, che ha segnato anche il suo percorso da studente e che, a suo dire, molti riconoscono come familiare. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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