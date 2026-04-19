Tennis prima giornata di campionato di serie B2 del Ct Palermo | le donne vincono gli uomini perdono

Nella prima giornata del campionato di serie B2 di tennis, le squadre femminili del Ct Palermo hanno ottenuto una vittoria, mentre quelle maschili sono state sconfitte. La giornata ha visto quindi risultati diversi tra le due formazioni del club, che si prepara alle prossime sfide dei campionati di serie A1, previsti per ottobre. La competizione ha coinvolto atleti di entrambe le categorie, con incontri disputati sui campi locali.

La prima giornata del campionato di serie B2 determina una vittoria e una sconfitta per le due squadre del Ct Palermo che, ricordiamo, ne ha altrettante nei campionati di serie A1 che scatteranno nel mese di ottobre. Buona la prima per il team femminile capitanato dai maestri Alessandro Chimirri.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tennis, due squadre del Ct Palermo al via nel campionato di serie B2 La 4^ giornata di Campionato di tennis della serie C già un verdetto: ai play off le girls della CanottieriGli esiti della 4^ giornata del campionato di tennis della serie C che vede impegnate ben 6 squadre padovane. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tennis Serie D, i risultati della prima giornata - L'Unione Sarda.it; Billie Jean King Cup 2026: programma, tutte le squadre e dove vedere le partite dell’Italia alle qualificazioni · Tennis; Tennis, i campionati di B1 e B2 al via. Domenica inizia l’avventura delle 4 formazioni pavesi; Golubic non trova continuità, Svizzera-Cechia sull’1-1. Tennis B2 femminile, poker del Tc CagliariFinisce 4-0 il derby regionale tra Tc Cagliari e Ct Decimomannu, valido per la prima giornata del campionato nazionale di Serie B di tennis femminile a squadre. Match aperto dalla romena Andreea Prisa ... unionesarda.it I campionati di B1 e B2 al via Domenica inizia l’avventura delle 4 formazioni pavesiDomenica prossima, 19 aprile, con gli incontri della prima giornata, prende il via il campionato maschile di tennis di serie B1 e B2. Sono quattro le formazioni pavesi in lizza in questa competizione ... laprovinciapavese.gelocal.it Monaco di Baviera resta un torneo tabù per l’Italia nell’era moderna del tennis. Un azzurro non vince su questa terra dal 1951. x.com Tennis, Cobolli ko, Shelton vince a Monaco Il romano da domani numero 13 al mondo facebook