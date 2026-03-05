Harry Styles rompe il silenzio sulla morte di Liam Payne | Ancora fatico a parlarne È sempre difficile perdere un amico ma perdere un amico tanto simile a te è ancora più difficile

Harry Styles ha parlato pubblicamente per la prima volta della morte di Liam Payne, descrivendo la sua sofferenza nel perdere un amico molto vicino. In un'intervista, ha detto che ancora fatica a parlare dell’argomento e ha sottolineato quanto sia difficile affrontare la perdita di qualcuno con cui condivideva un legame strettissimo. La sua testimonianza mette in luce il dolore legato a questa perdita.

Harry, 32 anni, ha poi spiegato che la perdita è stata ancora più faticosa da affrontare perché, quando muore un personaggio famoso, il lutto diventa inevitabilmente pubblico. E persino il dolore viene osservato e discusso. «C’è stato un periodo, dopo la morte di Liam, in cui ho davvero faticato ad accettare che le persone sentissero di avere, in qualche modo, una parte del mio dolore. Molti si aspettavano che esprimessi il mio dolore in qualche modo, altrimenti era come se non stessi soffrendo davvero». Styles ha descritto Liam come una persona con «un cuore davvero gentile, qualcuno che voleva semplicemente fare bene e crescere come artista». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

