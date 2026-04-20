Senti Bonucci | Italia vuoi ripartire? Scegli Guardiola È difficile ma

L'ex calciatore italiano, che ha ricoperto ruoli di assistente in nazionale e ora fa parte dell'organico della federazione, ha commentato le prospettive della squadra azzurra. In un'intervista, ha detto che per ripartire l’Italia deve affidarsi a un tecnico con un metodo preciso, citando il nome di Guardiola. Ha aggiunto che la sfida non sarà semplice, ma ha comunque indicato questa strada come possibile soluzione.

Pep Guardiola. Questo il ct indicato da Leonardo Bonucci per il futuro della panchina azzurra. "Seguendo la lista di nomi che sono stati fatti in questi giorni se veramente c'è voglia di ricominciare io ripartirei dalla possibilità accennata di avere Pep Guardiola, perché avere lui vorrebbe dire apportare un cambio netto rispetto a tutto quello che è stato il passato. Penso sia molto difficile, però sognare in questo momento non costa nulla". Il tecnico catalano del Manchester City è dato in uscita dal club inglese, poi da lì ad ottenere la sua disponibilità per tirar su gli azzurri dal baratro ce ne vuole. L'ex difensore,...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Senti Bonucci: "Italia, vuoi ripartire? Scegli Guardiola. È difficile, ma..." Notizie correlate “Se vuoi andare lontano, scegli una cooperativa”: il piano di Maurizio Gardini per l’azienda del futuro di Conserve ItaliaConserve Italia come laboratorio di capitalismo cooperativo, industria alimentare evoluta e mobilità sociale: l’intervista a Money Vibez di Maurizio... Pisa-Milan, Hiljemark sconsolato: “Ripartire sarà difficile”Oscar Hiljemark, allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026... Contenuti utili per approfondire Senti Bonucci: Italia, vuoi ripartire? Scegli Guardiola. È difficile, ma...L'ex juventino, assistente di Gattuso sulla panchina azzurra e ora rimasto nell'organico federale, fa il suo endorsement per il tecnico del Manchester City ... gazzetta.it Bonucci: Italia, entusiasmo e voglia di fare squadra. Il mio ruolo...A pochi minuti dal fischio d'inizio di Israele-Italia, Leonardo Bonucci ha parlato dell'impatto di Gennaro Gattuso sulla Nazionale e del percorso intrapreso in azzurro in queste settimane, tornando ... corrieredellosport.it