Ad Avellino torna la rassegna della musica di ricerca | il 7 marzo si apre con A Nice Noise

Ad Avellino torna la rassegna dedicata alla musica di ricerca e il primo concerto si terrà sabato 7 marzo 2026 alle ore 21. L’evento apre ufficialmente la programmazione dedicata alle sonorità contemporanee e si svolgerà in una location cittadina. La serata vede protagonisti artisti e musicisti che presenteranno le proprie creazioni nell’ambito di questa rassegna.

La città si prepara a un nuovo viaggio nelle geografie della musica contemporanea. Sabato 7 marzo 2026, alle ore 21.00, allo Spazio Arena di Avellino (via SS Trinità 93), prende il via la rassegna dedicata alla sperimentazione sonora e ai linguaggi d'avanguardia, promossa da Progetto Sonora in.