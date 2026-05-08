Telese irregolarità in un locale durante i controlli | scattano sequestri e sanzioni

Durante controlli congiunti di diverse forze dell'ordine e enti di vigilanza in un locale di Telese, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato al sequestro di alcune attrezzature e all’applicazione di sanzioni amministrative. I controlli hanno coinvolto Polizia, Vigili del Fuoco, ASL e Ispettorato del Lavoro, che hanno ispezionato i locali e verificato la conformità delle norme di sicurezza e igiene. Nessun’altra informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti.

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Nel corso di uno di tali controlli effettuati in collaborazione con personale dei Vigili del Fuoco, dell’Asl di Benevento, dell’Ispettorato del Lavoro e della Siae, presso un locale commerciale sito in Telese Terme, venivano rilevate irregolarità sulla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, sicurezza antincendio, autorizzazioni sanitarie e sicurezza sul lavoro. L’attività si concludeva con il deferimento all’Autorità Giudiziaria del titolare dell’attività per la mancata esposizione della Tabella giochi proibiti rilasciata dal Questore della provincia, e il sequestro amministrativo di 50 kg di alimenti surgelati privi di tracciabilità.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Telese, irregolarità in un locale durante i controlli: scattano sequestri e sanzioni Notizie correlate Controlli a Ramacca: irregolarità in un circolo privato, scattano denunce e sequestri di slot machineABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta su gioco legale e apparecchi da intrattenimento Nel corso di un’attività mirata al rispetto delle norme... Controlli in un’azienda, irregolarità sulla sicurezza. Scattano sequestro e sanzioniUna vasta attività di controllo ha interessato il territorio di Minturno nei giorni scorsi nell’ambito di mirati servizi interforze per verificare il...