Controlli in un’azienda irregolarità sulla sicurezza Scattano sequestro e sanzioni

Nelle ultime settimane, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli in un’azienda di Minturno, concentrandosi sulle norme di sicurezza e sulla tutela ambientale. Durante le verifiche sono state riscontrate irregolarità che hanno portato al sequestro di alcune aree e all’applicazione di sanzioni amministrative. L’operazione, frutto di servizi interforze, si è concentrata sul rispetto delle normative vigenti in ambito di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale.

Una vasta attività di controllo ha interessato il territorio di Minturno nei giorni scorsi nell’ambito di mirati servizi interforze per verificare il rispetto della normativa in materia amministrativa, sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela ambientale. L’attività è stata coordinata dalla polizia.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Lavoratori in nero in un'azienda agricola e irregolarità sulla sicurezza: sanzioni per 17mila euroL'attività di prevenzione e contrasto del caporalato ha portato i carabinieri della compagnia di Latina e del nucleo ispettorato del lavoro a... Controlli sulla sicurezza nei locali, irregolarità e sanzioni nella zona della movidaProsegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine nei locali di pubblico spettacolo e dei pubblici esercizi su tutto il territorio provinciale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sicurezza sul lavoro in Toscana, ogni anno controlli in un’azienda su dodici e in un cantiere su sei; Controlli in un'azienda agricola, denunciato il titolare: mancano le misure di primo soccorso; Incendio a Beinasco in un'azienda di trasporti: Arpa Piemonte sul posto per i controlli ambientali; FONDI | Controlli anti caporalato in un’azienda agricola: denunciato il titolare con multa da 1.400 euro. Sicurezza sul lavoro: ogni anno controlli in un’azienda su 12Controlli, piani mirati di prevenzione, formazione, informazione e assistenza alle imprese sono i principi cardine per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Lo dicono il presidente dell ... nove.firenze.it Bari, controlli in un’azienda di autotrasporti: multe per 150 mila euroNumerose violazioni alla normativa comunitaria e nazionale in materia di tempi di guida e di riposo sono emerse durante i controlli amministrativi effettuati dalla sottosezione della Polizia Stradale ... affaritaliani.it Controlli delle spiagge lungo il Ticino: da Pavia a Turbigo, poche multe e zero rifiuti Lo sforzo dell’Ente, in particolare dei Guardiaparco, delle Gev e dei Volontari impegnati sia nell’attività di informazione che sanzionatoria, sta dando i primi risultati. In questo - facebook.com facebook Controlli straordinari della Polizia di Stato a Milano in occasione del Salone del Mobile, con servizi rafforzati nelle aree di Rho Fiera e lungo le principali direttrici del trasporto pubblico. L’attività, finalizzata al contrasto dei reati predatori e alla tutela dei visitatori x.com