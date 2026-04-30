Scontro Cristiano Ronaldo Demiral botta e risposta a distanza fra i due ex Juve | cosa è successo

Due ex giocatori della Juventus sono protagonisti di un confronto pubblico che si è svolto attraverso commenti e risposte sui social. La vicenda ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, con i due atleti che si sono scambiati messaggi in modo diretto e immediato. L’episodio si è svolto in modo pacato, senza ulteriori sviluppi o interventi da parte di altri soggetti coinvolti.

di Francesco Spagnolo Scontro Cristiano Ronaldo Demiral, i due ex Juve sono stati protagonisti di un botta e risposta a distanza. Ecco cosa è successo dopo il match. Il big match tra Al Nassr e Al Ahli doveva rappresentare uno degli snodi cruciali nella corsa alla Saudi Pro League e le aspettative non sono state tradite, specialmente per quanto riguarda l’elettricità sprigionata in campo. La sfida è terminata 2-0 a favore della squadra guidata da CR7, che ha firmato il gol numero 970 della sua carriera, ma il post-partita è stato letteralmente incendiato dallo scontro fra Cristiano Ronaldo e Demiral. Tutto ha avuto inizio dalla furia di Merih Demiral, ex compagno del portoghese alla Juventus e oggi pilastro difensivo dell’Al Ahli.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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