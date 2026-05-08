Telecamere ambulatorio e locali rinnovati | inaugura il nuovo Cecchi Point di Torino
Ieri a Torino è stato inaugurato il nuovo Cecchi Point di via Antonio Cecchi, con spazi rinnovati e modernizzati. La cerimonia ha segnato la riapertura di un punto di riferimento per il quartiere, che ora dispone di telecamere di sorveglianza, un ambulatorio e locali ristrutturati. La struttura, che aveva subito interventi di ammodernamento, riapre al pubblico con nuove funzionalità e servizi.
A Torino, sono stati inaugurati ieri, 7 maggio, gli spazi ristrutturati della casa del quartiere Cecchi Point di via Antonio Cecchi. Anche grazie alle risorse del Pnrr, è stato portato a termine un cantiere da oltre 800mila euro con adeguamenti edilizi, impiantistici ed energetici nella struttura.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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