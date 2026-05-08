Telecamere ambulatorio e locali rinnovati | inaugura il nuovo Cecchi Point di Torino

Ieri a Torino è stato inaugurato il nuovo Cecchi Point di via Antonio Cecchi, con spazi rinnovati e modernizzati. La cerimonia ha segnato la riapertura di un punto di riferimento per il quartiere, che ora dispone di telecamere di sorveglianza, un ambulatorio e locali ristrutturati. La struttura, che aveva subito interventi di ammodernamento, riapre al pubblico con nuove funzionalità e servizi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui