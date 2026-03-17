Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno inaugura il Concilia Point a Baronissi un nuovo polo per l’occupazione femminile e il supporto alle famiglie

L’Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno” ha aperto il Concilia Point a Baronissi, un nuovo spazio dedicato all’occupazione femminile e al supporto alle famiglie. La Presidente Anna Petta ha sottolineato che si tratta di un risultato concreto, frutto di una strategia condivisa e di un impegno collettivo, volto a rispondere alle necessità di donne, famiglie e del territorio.

La Presidente Anna Petta: “Risultati concreti, visione strategica e impegno collettivo: la risposta del Consorzio alle esigenze reali delle donne, delle famiglie e del territorio”. « Come Presidente dell’Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno, insieme all’intero Consiglio di Amministrazione e a nome di tutti i Sindaci dell’Ambito S6, ritengo fondamentale sottolineare l’importanza del Concilia Point, che sarà inaugurato mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 11.00 in Via Cappelle n. 44 a Baronissi. Sentiamo il dovere di evidenziare come questa iniziativa rappresenti un traguardo significativo per il territorio, frutto di una progettazione attenta, di una gestione accurata e della dedizione concreta della nostra squadra. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno”, inaugura il Concilia Point a Baronissi, un nuovo polo per l’occupazione femminile e il supporto alle famiglie Articoli correlati Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno”, inaugura il Concilia Point a BaronissiTempo di lettura: 4 minuti“Come Presidente dell’Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno, insieme all’intero Consiglio di Amministrazione e a nome... Azienda Consortile Sociale “Valle dell’Irno Ambito S6, la sindaca di Baronissi Anna Petta rieletta presidenteTempo di lettura: 3 minutiLa Sindaca di Baronissi Anna Petta è stata rieletta all’unanimità Presidente dell’Azienda Consortile Sociale “Valle... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Azienda Consortile Sociale Discussioni sull' argomento Bando La Lombardia è dei giovani 2025; REGIONE LOMBARDIA * : DISABILITA', FINANZIATI 76 PROGETTI PER INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SOCIO-LAVORATIVA. Baronissi, Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno inaugura il Concilia Point: un nuovo polo per l’occupazione femminile e il supporto alle famiglieLa Presidente Anna Petta: Risultati concreti, visione strategica e impegno collettivo: la risposta del Consorzio alle esigenze reali delle donne, delle ... sciscianonotizie.it Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno Ambito S6, la sindaca di Baronissi Petta rieletta presidenteLa Sindaca di Baronissi Anna Petta è stata rieletta all’unanimità Presidente dell’Azienda Consortile Sociale Valle dell’Irno – Ambito S6, confermando la piena fiducia dell’Assemblea dei Sindaci nel ... napolivillage.com