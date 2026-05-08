Teatro Tor Bella Monaca | una settimana tra ?echov e jazz

Al Teatro Tor Bella Monaca si sta svolgendo una settimana ricca di eventi che spaziano tra diverse espressioni artistiche. Il cartellone include rappresentazioni di autori russi, commedie contemporanee e concerti di jazz orchestrale. La programmazione si rivolge a un pubblico vario, offrendo spettacoli teatrali e performance musicali di diversa natura. La stagione si presenta come un mix di generi e stili, con appuntamenti che si susseguono nel corso dei prossimi giorni.

Cosa: Una programmazione variegata che spazia dai classici del teatro russo alla commedia contemporanea, fino al grande jazz orchestrale. Dove e Quando: Al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, dal 12 al 17 maggio. Perché: Per vivere la commistione tra la ferocia della satira di Machiavelli, l’ironia di Geppi Di Stasio e l’eleganza senza tempo di Duke Ellington. Il Teatro Tor Bella Monaca si conferma uno dei poli culturali più vitali della Capitale, offrendo una settimana di programmazione che attraversa i secoli e i generi. Dalla sottile analisi psicologica russa alla comicità graffiante dei giorni nostri, il palcoscenico di via Bruno Cirino diventa un crocevia di emozioni e riflessioni.🔗 Leggi su Ezrome.it

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