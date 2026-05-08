Teatro Tor Bella Monaca | una settimana tra ?echov e jazz

Da ezrome.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro Tor Bella Monaca si sta svolgendo una settimana ricca di eventi che spaziano tra diverse espressioni artistiche. Il cartellone include rappresentazioni di autori russi, commedie contemporanee e concerti di jazz orchestrale. La programmazione si rivolge a un pubblico vario, offrendo spettacoli teatrali e performance musicali di diversa natura. La stagione si presenta come un mix di generi e stili, con appuntamenti che si susseguono nel corso dei prossimi giorni.

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Cosa: Una programmazione variegata che spazia dai classici del teatro russo alla commedia contemporanea, fino al grande jazz orchestrale. Dove e Quando: Al Teatro Tor Bella Monaca di Roma, dal 12 al 17 maggio. Perché: Per vivere la commistione tra la ferocia della satira di Machiavelli, l’ironia di Geppi Di Stasio e l’eleganza senza tempo di Duke Ellington. Il Teatro Tor Bella Monaca si conferma uno dei poli culturali più vitali della Capitale, offrendo una settimana di programmazione che attraversa i secoli e i generi. Dalla sottile analisi psicologica russa alla comicità graffiante dei giorni nostri, il palcoscenico di via Bruno Cirino diventa un crocevia di emozioni e riflessioni.🔗 Leggi su Ezrome.it

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