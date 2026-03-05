Teatro Tor Bella Monaca | una settimana tra meta-teatro e mistero

Al teatro Tor Bella Monaca si è svolta una settimana dedicata a tre spettacoli che affrontano temi diversi: la complessità della mente umana, la storia della musica e il confine tra realtà e finzione. Gli eventi hanno coinvolto il pubblico con performance che hanno spaziato tra il meta-teatro e atmosfere misteriose, offrendo un'esperienza variegata e stimolante.

Cosa: Tre spettacoli d’eccezione che esplorano la mente umana, la storia della musica e il confine tra realtà e finzione.. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca, via Bruno Cirino, dal 9 al 15 marzo.. Perché: Un’occasione per riflettere sui grandi temi dell’esistenza attraverso registri narrativi diametralmente opposti, dal dramma storico alla critica psicologica contemporanea.. Il cartellone del Teatro Tor Bella Monaca si conferma, ancora una volta, un punto di riferimento imprescindibile per la scena capitolina. Per la settimana che va dal 9 al 15 marzo, il palcoscenico romano propone un trittico di appuntamenti capace di spaziare dal gioco intellettuale del metateatro alla riscoperta biografica, fino alla rilettura cruda e contemporanea dei classici della letteratura. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Teatro Tor Bella Monaca: una settimana tra meta-teatro e mistero Leggi anche: Al Teatro Tor Bella Monaca una settimana tra memoria e risate Leggi anche: Il Teatro Tor Bella Monaca illumina l’inizio del 2026 Contenuti utili per approfondire Teatro Tor Bella Monaca una settimana.... Temi più discussi: Sito Istituzionale | Persone naturali e strafottenti, al Teatro Tor Bella Monaca; Il mese di marzo parte al Teatro Tor Bella Monaca con una regia di Filippo d’Alessio: Anna Karenina – Le donne e la passione; SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE – TiC; Penelope Ritrovata voci dal mito - Laboratorio di riscrittura scenica e polifonia tragica. Il mese di marzo parte al Teatro Tor Bella Monaca con una regia di Filippo d’Alessio: Anna Karenina – Le donne e la passionepoliticamentecorretto.com - Il mese di marzo parte al Teatro Tor Bella Monaca con una regia di Filippo d’Alessio: Anna Karenina – Le donne e la passione ... politicamentecorretto.com Teatro Tor Bella Monaca, una settimana di spettacoli tra memoria, comicità e teatro civileIl mese di gennaio si chiude al Teatro Tor Bella Monaca con una programmazione intensa e articolata, capace di coniugare sperimentazione artistica e riflessione civile. Ad aprire la settimana è Il ... ilmessaggero.it Al Teatro Tor Bella Monaca, il 6 e 7 marzo, andrà in scena "Persone naturali e strafottenti" di Giuseppe Patroni Griffi, per la regia di Giancarlo Nicoletti, con Marisa Laurito, Guglielmo Poggi e Livio Beshir. Una tragicommedia cruda, poetica ed esilarante, a - facebook.com facebook