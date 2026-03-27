Al Teatro Tor Bella Monaca si svolge una settimana dedicata a musica e ricordi, inserita nella programmazione teatrale pasquale. La rassegna prevede due spettacoli, intitolati

Cosa: La programmazione teatrale pasquale con gli spettacoli Cosa resterà degli anni più belli! e Come un polpo nella chitarra.. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca, dal 30 marzo al 5 aprile 2026.. Perché: Per rivivere i grandi miti della canzone italiana e affrontare con poesia e ironia il delicato tema della memoria.. La settimana di Pasqua al Teatro Tor Bella Monaca si apre sotto il segno dell’emozione e della riflessione, confermando il presidio culturale della periferia romana come uno dei più vivaci della Capitale. Il cartellone propone un binomio artistico di grande spessore: da un lato la celebrazione dei giganti dello spettacolo italiano, dall’altro un’indagine onirica e profonda sui legami familiari e la fragilità della mente umana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Al Teatro Tor Bella Monaca una settimana tra musica e ricordi

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