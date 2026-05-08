Teatro di Classe 2026 a Modena e Vignola 11 spettacoli per la 31ª rassegna del teatro-scuola

Lunedì 11 maggio si apre la 31ª edizione di Teatro di Classe, rassegna organizzata da Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale. L’evento si svolge a Modena e Vignola e prevede la rappresentazione di 11 spettacoli per le scuole della provincia. La manifestazione offre agli studenti l’opportunità di partecipare a incontri e di assistere a spettacoli teatrali incentrati sul mondo della scuola e del teatro.

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Si inaugura lunedì 11 maggio la 31ª edizione di Teatro di Classe, la rassegna di Emilia Romagna Teatro ERT Teatro Nazionale che crea l’occasione per gli studenti delle scuole di Modena e provincia di confrontarsi con l’allestimento e la messa in scena di uno spettacolo teatrale. Fino a venerdì.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate InCanto 2026: torna a Sesto Fiorentino la rassegna di canto di tradizione orale e di nuova espressività con concerti, spettacoli, teatro, libri e incontriInCanto, la rassegna di canto di tradizione orale e di nuova espressività dell’Istituto Ernesto de Martino di Sesto Fiorentino è arrivata alla sua... milano cortina 2026 a teatro: spazio teatro no'hma inaugura la rassegna dedicata alle olimpiadiSpazio Teatro No'hma dedica una rassegna di tre spettacoli alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con storie vere di redenzione e speranza... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Laboratorio teatrale Sguardi aperti; Teatro in classe, scuole premiate: Ragazzi, viaggio tra le emozioni; TEATRO, MUSICA E VELA ALL’IC VIRGILIO-GONZAGA CON IL PROGETTO FUORI…CLASSE!; Al Castello degli Agolanti di Riccione la rassegna Fuori classe, la scuola in mostra. Beni naturali, ambientali e culturali: narrazioni che uniscono. Teatro a maggio 2026 nelle Marche: la guida agli spettacoliNelle Marche il teatro è di casa: ecco gli spettacoli da non perdere a maggio 2026, tra musica classica, teatro contemporaneo e cabaret ... marcheweekend.it Presentata la Stagione di Prosa 2026-2027 di Marche TeatroUn ricco cartellone con 33 titoli e 71 serate di spettacolo, tra prosa, danza e scene contemporanee, per un'esperienza culturale di eccellenza La stagione di prosa 2026-2027 di Marche Teatro, intitola ... youtvrs.it #Portogruaro - “Il posto dove nascono i sogni”, sabato al Russolo in scena gli allievi della scuola di teatro Come da tradizione la classe di teatro della Scuola di Musica Santa Cecilia porterà in scena i frutti degli insegnamenti e del lavoro svolto durante l’anno - facebook.com facebook