milano cortina 2026 a teatro | spazio teatro no' hma inaugura la rassegna dedicata alle olimpiadi

Spazio Teatro No'hma dedica una rassegna di tre spettacoli alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, con storie vere di redenzione e speranza attraverso lo sport Siamo nel clou delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 e il mondo della cultura milanese non è da meno, con iniziative e rassegne dedicate ai valori dello sport e dello spirito di comunità che caratterizza i Giochi sin dall'antichità. Spazio Teatro No'hma ha deciso di dedicare all'interno della stagione 20252026 una rassegna speciale, con tre spettacoli che raccontano grandi storie sportive, esempi di come lo sport sia un mezzo per superare limiti e barriere.🔗 Leggi su Milanotoday.it

In viaggio con Dante: allo spazio teatro No'hma un percorso tra parola e musica lungo la Divina CommediaIn occasione della prima Domenica Speciale del 2026, lo Spazio Teatro No’hma Teresa Pomodoro propone un percorso tra parola e musica ispirato alla Divina Commedia di Dante.

