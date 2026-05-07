L’appuntamento speciale Il Museo Amaranto stasera premia Tavernelli

Stasera alle 21, il Museo Amaranto organizza un evento speciale presso i locali all’interno dello stadio Comunale. Durante la serata sarà consegnato un premio dedicato alla stagione 2025-26, con un focus particolare su Tavernelli. L’appuntamento si inserisce nella tradizione annuale del museo, che ogni anno premia figure e protagonisti legati al mondo sportivo e culturale. La cerimonia si svolge in un’atmosfera informale e conviviale.

Una notte al Museo. Il riferimento non è al film con Ben Stiller ma all’evento che il Museo Amaranto organizza stasera alle 21, nei suoi locali all’interno dello stadio Comunale, per il consueto appuntamento della consegna dei premi per la stagione 2025-26. Si prevede, più di ogni altra volta, un’iniziativa partecipata e sentita, visto il primo posto conquistato dall’ Arezzo in campionato e la conseguente promozione in serie B. Il premio più ambito, vale a dire la Rovesciata d’oro, assegnato al giocatore con il miglior rendimento assoluto, andrà a Camillo Tavernelli (nella foto). Il tifernate, con 38 presenze complessive impreziosite da 10 gol e 5 assist, è stato il più votato per qualità e continuità del proprio rendimento.🔗 Leggi su Lanazione.it

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