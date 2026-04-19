Ladri fanno esplodere un bancomat a Casalpusterlengo tra gli applausi dei giovani il sindaco | Amarezza
Una banda ha fatto esplodere un bancomat a Casalpusterlengo, attirando l’attenzione di alcuni giovani presenti sul posto. Durante l’episodio, i ragazzi hanno applaudito e incitato i rapinatori con urla di incoraggiamento. Il sindaco del paese ha commentato l’accaduto esprimendo amarezza per quanto accaduto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’episodio.
Una banda ha rapinato un bancomat a Casalpusterlengo (Lodi) facendolo esplodere. Al colpo hanno assistito alcuni giovani, che hanno incitato i ladri con urla e applausi: "Portatela via".🔗 Leggi su Fanpage.it
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