Ladri fanno esplodere un bancomat a Casalpusterlengo tra gli applausi dei giovani il sindaco | Amarezza

Una banda ha fatto esplodere un bancomat a Casalpusterlengo, attirando l’attenzione di alcuni giovani presenti sul posto. Durante l’episodio, i ragazzi hanno applaudito e incitato i rapinatori con urla di incoraggiamento. Il sindaco del paese ha commentato l’accaduto esprimendo amarezza per quanto accaduto. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’episodio.