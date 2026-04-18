Gasperini-Ranieri Curva sud risponde | La Roma è una cosa seria Per l’allenatore gli applausi dell’Olimpico

Durante una recente dichiarazione, l’allenatore di una squadra di calcio ha commentato il ruolo di tutti i soggetti coinvolti nel club, sottolineando l’obbligo di mantenere impegno e rispetto per i valori della società. La Curva sud ha risposto con un coro, affermando che la squadra avversaria rappresenta “una cosa seria” e ha ricevuto applausi dall’Olimpico. La discussione si è concentrata sul rispetto reciproco tra le parti e sull’importanza dei valori condivisi.

(Adnkronos) – “Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all’ombra di questo nome, siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. La Roma è una cosa seria”. La Curva Sud ha risposto così, prima di Roma-Atalanta di oggi, sabato 18 aprile, alle vicende dell'ultima settimana in casa giallorossa. Il tifo organizzato del club capitolino ha preso posizione dopo il botta e risposta – con relative polemiche – tra il senior advisor del club Claudio Ranieri e il tecnico Gian Piero Gasperini. All'annuncio delle formazioni, l'Olimpico ha detto la sua. Come? Riservando tanti applausi all'allenatore. Ma cos'è successo?...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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