A Taranto si susseguono le discussioni sulla realizzazione del Cis e sui prossimi Giochi del Mediterraneo. La questione è al centro di un acceso dibattito tra le forze politiche locali, con diverse opinioni espresse pubblicamente. Nei giorni scorsi, un nuovo intervento si è aggiunto al confronto, alimentando ulteriormente le discussioni sulla gestione e le decisioni riguardanti questi eventi e progetti.

Tarantini Time Quotidiano Nuova presa di posizione nel dibattito politico cittadino a Taranto sul tema del CIS e dei Giochi del Mediterraneo. A intervenire è Francesco Battista, esponente di Futuro Nazionale Taranto, che critica il confronto tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia. “Ancora una volta assistiamo all’ennesimo scontro politico tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia sul CIS Taranto e sui Giochi del Mediterraneo. Uno spettacolo ormai indecente, dove tutti cercano un colpevole ma nessuno trova una soluzione. In questa guerra di comunicati e accuse reciproche non vince nessuno: perde Taranto”. Nel documento si evidenzia come il confronto politico si sia concentrato negli anni su dichiarazioni e contrapposizioni senza ricadute concrete per la città.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, scontro politico su CIS e Giochi del Mediterraneo: interviene Futuro Nazionale

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