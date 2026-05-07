A Taranto si è verificato un nuovo scontro politico riguardante il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS). Il consigliere comunale ha rivolto critiche al vicesindaco, innescando un confronto acceso sulla gestione e le strategie legate a questo progetto. La discussione si inserisce in un contesto di tensioni tra le diverse forze politiche locali, con ripercussioni sulla scena amministrativa della città.

Tarantini Time Quotidiano Nuovo scontro politico a Taranto sul tema del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS). A intervenire è il consigliere comunale di opposizione Luca Lazzàro, che replica alle dichiarazioni del vicesindaco Mattia Giorno. “Il vicesindaco Mattia Giorno farebbe bene a dedicare meno tempo alle passerelle, ai convegni e alla propaganda politica del Partito Democratico e molto più tempo alle deleghe che gli sono state affidate nell’interesse della città. Taranto non ha bisogno di un presenzialista permanente, ma di amministratori capaci di lavorare concretamente sui problemi irrisolti che questa amministrazione continua ad accumulare”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, scontro politico sul CIS: Lazzàro attacca il vicesindaco Giorno

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